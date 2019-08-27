Власти Сургута не станут жертвовать строительством новой школы ради дольщиков

«Сургутнефтегазбанк» направил письмо окружным и местным властям с предложением изменить генплан города, чтобы помочь дольщикам, однако вряд ли на предложение согласятся чиновники и депутаты. Речь идет об участке в 44 мкрн, рядом со строительством жилого комплекса «Уютный». Банк предлагает чиновникам и парламентариям отдать участок, где планируется строительство школы, новому инвестору под жилую застройку. Судя по письму, сотрудники «СНГБ» считают, что земля поможет привлечь компанию, которая сможет закончить строительство ЖК и передать квартиры вкладчикам. Напомним, застройщик «Уютного» — компания «Северстрой» — испытывает серьезные финансовые проблемы и не может завершить процесс строительства. Письмо было направлено губернатору Наталье Комаровой, ее заместителю Андрею Зобницеву, главе Сургута Вадиму Шувалову и председателю городской думы Надежде Краснояровой.

По словам руководства администрации Сургута, такое решение проблемы вряд ли кто-либо поддержит. «Рассматриваются все варианты помощи дольщикам и решения проблемных ситуаций. Но мы считаем, что школа должна остаться на своем месте — это позиция администрации на сегодня», — пояснил СИА-ПРЕСС заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

Отметим, что внести изменения в генплан города возможно, если администрация выходит с предложением к депутатам городской думы. Однако в случае с участком в 44 мкрн такое развитие событий практически исключено.