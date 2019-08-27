Гидрометеорологического бюро Сургута предупреждает об ухудшении погоды 28 августа

Выборы всякие нужны, выборы всякие важны

Если горожанам не интересна судьба своего двора, близлежайшего сквера, убогого ларька перед домом, то также горожанам будет не интересен и выбор нового главы, депутатов и других представителей, что в общем-то не раз показывала явка муниципальных выборов