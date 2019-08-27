​Горсвет объяснил почему в Сургуте днем горит уличное освещение

В Сургуте несколько дней подряд в дневное время горят фонари уличного освещения. Такая ситуация возникла из-за проведения ремонтных работ. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал главный инженер СГМУЭП «Горсвет» Мударис Гильманов.

«Во время проведения ремонтных работ по замене ламп мы делаем пробное включение на короткие промежутки времени – 10-15 минут. В основном объезды происходят ночью, но иногда специалисты выезжают и днем», – пояснил он.

За это время специалисты проезжают по дорогам и в случае необходимости фиксируют все неисправности.