​В Югре завершено расследование уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетних девочек

В Югре завершено расследование уголовного дела, которое длится уже более десяти лет, об изнасиловании несовершеннолетних девочек в Сургуте и Нефтеюгаснком районе.

В ходе расследование было установлено, что мужчина 42 лет из Ростовской области в период с 2005 по 2008 год, угрожая убийством с применением ножа, отводил девочек в лес и совершал над ними насильственные действия сексуального характера.

Всего им было совершенного шесть похожих преступлений в отношении четырех несовершеннолетних девочек. В момент совершения преступлений самой младшей было 9 лет, а старшей – 13.

Спустя 10 лет после совершения преступлений, сотрудникам отдела криминалистики следственного управления удалось установить признаки серийности между преступлениями против половой неприкосновенности девочек.

«Согласно заключению, стационарной комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый имеет признаки психического и сексуального расстройства, не лишающие возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», – сообщает пресс-служба следственного управления Югры.

Уголовное дело будет передано в суд в ближайшее время. Обвиняемому грозит лишение свободы на длительный срок.