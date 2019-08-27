Власти Сургута готовятся к передаче городских теплосетей в концессию, несмотря на ожидаемый рост тарифов ЖКХ

Накануне вечером в Сургуте прошла встреча рабочей группы по вопросу передачи городских теплосетей в концессию. Сотрудники администрации Сургута и депутаты городской думы обсуждали перспективы модернизации существующих тепловых сетей и строительства через их передачу в частные руки. На данный момент, единственным предприятием, которое заявилось на концессию, является ООО «Холдинговая компания Вектор». Она на 74 процента принадлежит крупной энергетической группе «Корпорация СТС» уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Главный вопросов, который волновал собравшихся – насколько вырастут тарифы ЖКХ после передачи теплосетей в концессию? По словам представителей «Вектора», увеличение составит не более четырех процентов сверх норматива, установленного законодательством (четыре процента). По информации источников СИА-ПРЕСС, такие цифры вызвали у присутствовавших сомнения в экономической целесообразности всего проекта. Вместе с тем, участники встречи сошлись на том, что Сургуту необходима модернизация существующих теплосетей и строительство новых. Но в городском бюджете на это денег нет.

По мнению депутата городской думы Дмитрия Пахотина, передача теплосетей в концессию нужна, но весь вопрос заключается в том, какие последствия такое решение будет иметь для населения.

«Передача в частные руки нужна, потому что частный собственник будет управлять эффективнее, чем государство или муниципалитет. Но все упирается в рост тарифов, который, очевидно, будет. На данный момент, того, что нам сказал «Вектор», недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. К концу сентября они пообещали предоставить уже подробную экономическую модель. А там будет уже подготовка к конкурсным процедурам. Ну и хотелось бы, чтобы была какая-то конкуренция, а не только один «Вектор» заявлялся», – поделился своим мнением с корреспондентом СИА-ПРЕСС Дмитрий Пахотин.

Напомним, передача коммунального хозяйства в концессию происходит в разных городах Югры. В Нижневартовске это привело к росту тарифов. Почитайте подробный разбор редакции СИА-ПРЕСС о том, какие последствия для Сургута может иметь концессия в коммунальной сфере.