​На улице Профсоюзов в Сургуте мужчина угрожал дочери ножом

Накануне вечером в дежурную часть полиции позвонила девушка, которая рассказала, что в ее квартире по адресу Профсоюзов, 32 некий мужчина устроил дебош и теперь стоит посреди гостиной с ножом в руках.

На вызов отреагировали две ближайшие машины ППС. Дверь им открыл некий гражданин, одетый в верхнюю одежду. Выяснилось, что именно он напугал звонившую сургутянку, и более того — она является его дочкой. Девушка якобы ворует у отца деньги, а когда родитель берется за ее «воспитание», то она сразу вызывает полицию.

В пресс-службе УМВД России по Сургуту СИА-ПРЕСС сообщили, что мужчину доставили в отделение полиции, с ним же туда отправилась и дочь. На данный момент судьба дебошира неизвестна, по факту обращения будет проводиться проверка. На данный момент неизвестно, состояла ли эта семья на учете.