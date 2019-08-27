В Сургуте ищут пропавшего без вести мужчину

Сургутская полиция разыскивает мужчину, который с апреля 2019 года не сообщает о себе. На вид ему около 60 лет, среднего роста, волосы прямые, темно-русые, короткая стрижка. По имеющейся информации, мужчина был одет в кожаную куртку до пояса, черного цвета, на нем была светлая рубашка и брюки, а также черные ботинки. Из особых примет — у пропавшего имеется татуировка, рисунок кинжала на левой голени. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали сотрудники городского УМВД.

«Всем, кому что-либо известно местонахождении Сергеева Петра Николаевича, просим сообщить по телефонам: 76-16-24, 76-16-23, 8(922)426-41-11 или 02», — добавили полицейские.