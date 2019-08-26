У жителей Сургутского района появится новый центр единоборств

Власти Сургутского района строят в поселке Солнечный новый центр единоборств. Проект реализуется по личной инициативе главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Общая площадь объекта составляет почти 800 квадратных метров. Сейчас подрядчик находится на этапе строительства фундамента. Как рассказал заместитель начальника управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района Сергей Тирон, в стоимость проекта входит и оснащение спортивного центра всем необходимым оборудованием.

«На сегодняшний день возникла потребность построить такой комплекс в условном кластере трех поселков: Барсово, Белый Яр, Солнечный. В спортивном центре будет борцовский ковер, ринг для занятий боксом, тренажерные залы итак далее. В комплексе предусмотрена трансформация помещений для проведения небольших соревнований районного уровня. Все эти элементы должен поставить застройщик», – объяснил Сергей Тирон.

Общая стоимость проекта составляет 60 миллионов рублей, куда входит и цена оборудования. Все финансируется за счет муниципалитета. Подрядчик должен сдать спортивный комплекс в декабре 2019 года.

По информации администрации Сургутского района, в муниципалитете силовыми видами спорта занимается около трех тысяч человек. В районе есть три учреждения, который реализуют программы профессиональной подготовки по единоборствам.