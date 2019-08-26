​В Сургуте 27 августа сильно ухудшится погода

В Сургуте 27 августа в течение суток ухудшатся погодные условия. Такой прогноз дает Гидрометеорологического бюро города.

Ожидается сильный дождь с грозой, сопровождаемый порывами ветра до 18 м/с. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет варьироваться от +8 до +12 градусов.

Отметим, что вся текущая неделя будет дождливой.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города: