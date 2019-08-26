В Сургуте на центральной улице города бензовоз протаранил легковой автомобиль

В Сургуте на пересечении проспекта Мира и улицы Маяковского бензовоз врезался в автомобиль «Toyota Camry». Об этом сообщает городское информационное агентство К-Информ. Как сообщают пользователи социальных сетей, в этом месте не работает светофор. В результате столкновения пострадала пассажирка легкового автомобиля, ее госпитализировали в одну из больниц города.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в городском ГИБДД, сейчас на месте работают сотрудники ГАИ и выясняют обстоятельства происшествия.