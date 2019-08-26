Югорчанин убил бывшую жену, которая вымогала у него деньги и угрожала забрать ребенка

Сургутский районный суд признал вину 28-летнего жителя поселка Белый Яр, который убил бывшую жену за то, что она два года вымогала у него деньги, угрожая забрать ребенка к себе. Об этом сообщает следственный комитет Югры.

Как выяснило следствие, после развода суд определил ребенка на жительство к мужчине. Женщина требовала у него деньги под предлогом, что не будет обращаться в суд с просьбой отдать ей ребенка. За два года мужчина выплатил более 500 тысяч рублей. В сентябре 2018 года после очередной ссоры мужчина увез бывшую жену в лес и убил ее.

Суд приговорил убийцу к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима с учетом смягчающих обстоятельств: противоправность поведения погибшей, участие мужчины в расследовании, признание собственной вины, а также факт, что у него остались малолетние дети.