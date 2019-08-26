В Сургуте отправят в тюрьму гражданина Киргизии, который сменил имя и фамилию, чтобы въехать в Россию

В Сургутском городском суде вынесли обвинительный приговор в отношении жителя Киргизии, который незаконно пересек границу России. Об этом сообщает сайт прокуратуры Югры. В 2015 году мужчине был запрещен въезд в Россию на пять лет за административное правонарушение. Но уже в декабре 2016 года он пересек границу, сменив предварительно имя и фамилию. После этого мужчина успел проследовать на территорию страны, но была в итоге задержан. Теперь он проведет семь месяцев в колонии-поселении. Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в окружной прокуратуре, сразу поле отбытия наказания, мужчина будет выдворен из страны.

«В отношении таких граждан ФСИН готовит решение о нежелательности их пребывания в России, и их депортируют сразу после отбывания наказания по приговору», – объяснили в пресс-службе югорской прокуратуры.