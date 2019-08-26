Сургут не попал в десятку городов с самой дорогой арендой квартир для студентов

Специалисты портала Domofond.ru выяснили, в каких российских городах самая дорогая аренда жилья для студентов. Сургут немного не дотянул до первой десятки и оказался на 11 месте.

За основу бралась среднестатистическая двухкомнатная квартира, которую берут в аренду четыре студента.

На первом месте традиционно оказалась Москва. Там стоимость двушки составляет в среднем 52 тысячи рублей. Соответственно, цена для каждого из четырех молодых арендаторов будет составлять 13 тысяч рублей.

Самая дешевая цена — в Волжском. Там студенту, живущему с тремя товарищами, придется отдавать 2,5 тысячи рублей.

Сургут расположился в верхней части списка. Здесь за двухкомнатную квартиру ежемесячно нужно платить в среднем 23 тысячи рублей — по шесть тысяч со студента.