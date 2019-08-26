​В Сургуте ночью на даче произошел пожар

Сегодня, 26 августа, ночью в садово-огородническом товариществе «Заречный» произошел пожар. Как сообщили сотрудники МЧС, в 3.19 им поступило сообщение о возгорании бани. Тушение заняло у специалистов около десяти минут. Ликвидация открытого горения они окончили в 3.40. «К тушению пожара от МЧС России привлекались три единицы техники и десять человек личного состава», — поясняют сотрудники югорских спецслужб.

Также известно, что пострадавших нет. В данный момент причину пожара устанавливают специалисты органов дознания.