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Последняя неделя лета в Сургуте будет дождливой

На следующей неделе сургутян ожидают дожди, осадки продлятся все семь дней. Судя по прогнозам Гидрометеоцентра России, последняя неделя лета также не обрадует жителей города и теплой погодой.

Температура воздуха днем составит от 11°С до 15°С, а ночью от 7°С до 10°С. В середине недели в Сургуте будет ветренно: 27 и 28 августа синоптики обещают порывы воздуха до семи метров в секунду.


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Сегодня в 19:02, просмотров: 181, комментариев: 0


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