Последняя неделя лета в Сургуте будет дождливой

На следующей неделе сургутян ожидают дожди, осадки продлятся все семь дней. Судя по прогнозам Гидрометеоцентра России, последняя неделя лета также не обрадует жителей города и теплой погодой.

Температура воздуха днем составит от 11°С до 15°С, а ночью от 7°С до 10°С. В середине недели в Сургуте будет ветренно: 27 и 28 августа синоптики обещают порывы воздуха до семи метров в секунду.