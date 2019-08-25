В Сургуте к концу года отремонтируют больше 200 лифтов. Но не все так гладко

Все лето в Сургуте ремонтируют лифты в старых ленпроектовских девятиэтажках и трехлистниках. Администрация города сообщает, что в этом году заменят в два раза больше подъемников чем в 2018-м.

«В замене оборудования в Сургуте нуждаются около 500 домов. В прошлом году новые лифты установили в 108 домах. В этом году заменим уже 205 подъемников. Работы связаны с неудобствами для жителей, особенно для маломобильных групп. Но лифт – это объект повышенной опасности. Здесь действуют определенные регламенты и сроки, которые нельзя нарушать», – сказал заместитель директора департамента городского хозяйства Сургута Сергей Алексеев.

Цена одного лифта составляет от полутора до двух миллионов рублей, производители гарантируют срок службы до 25 лет.

В среднем подрядчики справляются с демонтажом и монтажом оборудования за два месяца, потом идет процесс согласования с Ростехнадзором. Часто процесс ремонта затягивается на три, а то и четыре месяца. Для жильцов именно это является наибольшей проблемой, особенно когда речь идет о пожилых людях, семьях с маленькими детьми и инвалидах.

Такая ситуация не устроила жильцов дома №62 по проспекту Ленина. По их словам, старые лифты во всех 12 подъездах остановили 12 августа, и потом на протяжении 10 дней работа не велась: подрядчик якобы ожидал поставки недостающего оборудования.

«Пришлось позвонить в фонд капремонта, но вразумительного ответа я так и не получил, — говорит житель дома Иван Кириленко. — Мне не объяснили, почему происходит имитация деятельности. Возмутило высказывание «Не вам судить о работе нашего фонда». Мы собираем деньги, из которых им платится зарплата, именно мы финансируем работы, и при этом ни на что не можем повлиять! Городская администрация отстранилась от этого дела, в управляющей компании говорят, что они тоже ни при чем».

По этому поводу Общероссийский народный фронт провел выездное собрание вместе с жильцами, УК и представителями застройщика. Представители Югорского фонда капремонта на встречу не пришли. Что из этого вышло — читайте завтра, 26 августа на siapress.ru.