Грядки, пугала и рыба в аквариуме: как в Сургуте отмечали «Урожай года»

В Сургуте прошел ежегодный (уже 17-й по счету) праздник «Урожай года», в котором в этом году приняли участие аж 120 человек. Мероприятие проходило на территории ИКЦ «Старый Сургут», куда все дачники города привезли результаты своих огородничьих трудов: овощи, фрукты и ягоды, соленья, цветочные и овощных композиции.

Так как праздник для Сургута уже не новый, его бывалые участники знают, что удивлять посетителей мероприятия и членов жюри нужно чем-то более ярким, чем своим урожаем. Поэтому в ход идут оригинальное оформление плодов, необычные дачные наряды, привезенные с собой пугала ну и все в этом духе.

Обладателем гран-при в 2019 году стал сургутский фотограф Александр Онопа. Он третий раз участвует в конкурсе. На его счету уже есть одна главная награда и победа в номинации «Урожай года».

О том, как проходил праздник — смотрите в фоторепортаже СИА-ПРЕСС.