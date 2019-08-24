В Сургуте водитель такси сбил ребенка на пешеходном переходе

На улице Кукуевицкого в Сургуте произошло ДТП. Две девочки возрастом 12 лет переходили дорогу по пешеходному переходу, одну из них сбил водитель «Яндекс.Такси» на автомобиле «Киа Рио». Пострадавшая была госпитализирована с места происшествия в больницу. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили сотрудники сургутской полиции. По неподтвержденным данным, у ребенка нет серьезных травм — медики зафиксировали ссадины и ушибы.

«По предварительной информации, водитель не предоставил преимущество движения пешеходам», — пояснили СИА-ПРЕСС в УМВД Сургута.