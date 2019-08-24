Власти Сургута назвали число лифтов, которые заменят в городских домах

До конца 2019 года в многоквартирных домах Сургута должны заменить 205 лифтов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает сайт администрации города. Всего по информации сургутских властей, в замене лифтового оборудования нуждается 500 домов. В среднем на работы по замене каждого лифта уходит два месяца. Стоимость нового оборудования варьируется от полутора до двух миллионов рублей. Срок службы каждого лифта составляет 25 лет, а гарантийное обслуживание осуществляется в течение пяти лет. Лифты модифицируют, чтобы ими могли пользоваться маломобильные группы населения.