До конца 2019 года в многоквартирных домах Сургута должны заменить 205 лифтов. Это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает сайт администрации города. Всего по информации сургутских властей, в замене лифтового оборудования нуждается 500 домов. В среднем на работы по замене каждого лифта уходит два месяца. Стоимость нового оборудования варьируется от полутора до двух миллионов рублей. Срок службы каждого лифта составляет 25 лет, а гарантийное обслуживание осуществляется в течение пяти лет. Лифты модифицируют, чтобы ими могли пользоваться маломобильные группы населения.
Власти Сургута назвали число лифтов, которые заменят в городских домах
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 18:40, просмотров: 93, комментариев: 0
Как готовят будущих чемпионов? Директор Ледового дворца спорта в Сургуте Сергей Карбаинов // ONLINE 26 августа в 15.00