В Сургуте на месте шиномонтажки, где застрелили двоих чиновников, появится аптечный комплекс

На улице Иосифа Каролинского, 2 в Сургуте появится двухэтажный аптечный комплекс. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили сотрудники департамента архитектуры и градостроительства администрации города, уточнив, что строительство законное. Здание расположено на том же месте, где семь лет назад были застрелены два сотрудника департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО).

«Разрешение на строительство выдано застройщику ООО «Глобал Сургут» 15 октября 2018 года в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Общая площадь здания аптечного комплекса составляет 1498,8 кв. м. Разрешение на строительство выдано на срок до 16 октября 2021 года», — отмечают специалисты.

В паспорте объекта отмечается, что строительство планируется закончить до конца текущего года.

Напомним, в октябре 2012 года напротив торгового центра «Гера» были убиты из огнестрельного оружия два сотрудника ДИЗО администрации Сургута — начальник отдела муниципального земельного контроля Владимир Чорнонос погиб на месте, главный специалист отдела Руслан Аюпов умер в больнице. Чиновники приезжали с проверкой в киоск вулканизации «Шиномонтаж», расположенный на пересечении улиц Иосифа Каролинского и Пролетарский проспект. Нападавшим оказался сын владельца шиномонтажки. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение.