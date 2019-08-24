В Сургуте сбили мужчину, который выскочил из машины прямо на дорогу

В Сургуте вечером 23 августа рядом с домом на Югорском тракте, 1, автомобиль Skodaсбил мужчину, который выскочил прям перед машиной. Об этом сообщает городское информационного агентство К-Информ. По информации из городских социальных сетей, мужчина вышел из машины, которая стояла в пробке, и побежал наперерез ехавшему навстречу автомобилю Skoda. Водитель не успел затормозить и сбил неожиданно выскочившего перед ним человека. Пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города. Подробности инцидента, как и состояние мужчины, неизвестны – на звонки корреспондента СИА-ПРЕСС в городском ГИБДД не ответили.