Сургутяне вечером 24 августа могут бесплатно посмотреть кино на экране под открытым небом

Сегодня, 24 августа, на летней киноплощадке кинозала "Галерея кино" пройдет Всероссийская акция "НОЧЬ КИНО". С 18:30 до 20:00 на экране под открытым небом будут показаны фильмы, пройдут развлечения и сюрпризы.

В рамках акции гостям бесплатно будут показаны фильмы: 20:00 - "Домовой" (6+); 22:00 - "Балканский рубеж" (16+); 00:40 - "Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел" (16+).

Как рассказали СИА-ПРЕСС в "Галерее кино", показ состоится даже если на улице будет дождь. Однако для тех, кто не готов смотреть фильмы в таких погодных условиях, параллельно они будут транслироваться в крытых залах. Места можно забронировать заранее.

Тел: 458-458.