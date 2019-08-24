Сургутянин украл из магазина стул в виде слона для друга-коллекционера

В Сургуте 41-летний сургутянин украл из магазина стул в виде слона.

В одном из кондитерских магазинов в торговом центре на улице Энгельса он увидел эту декоративную мебель. Мужчина попытался купить стул, но сотрудник отказала, пояснив, что это собственность магазина. Недолго думая, сургутянин взял стул и скрылся с ним.

Полицейским он рассказал, что украденное он хотел подарить близкому человеку, который коллекционирует декоративных и сувенирных слонов.

Вору грозит до четырех лет лишения свободы.