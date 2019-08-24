Строящемуся Сургутскому Центру помощи бездомным животным нужна спецтехника для продолжения работ

Волонтерский центр - Сургутский Центр помощи бездомным животным, который возводится силами ОД "Дай лапу", требуется помощь от сургутян и городских организаций. А именно - спецтехника для выполнения работ (погрузчик, бульдозер, самосвалы). Также нужен грунт, песок, асфальтовая крошка, строительный бой для отсыпки.

Как отмечают волонтеры, сроки поджимают - нужно успеть отыпать земельный участок до первого снега.

По вопросам отсыпки участка и необходимой помощи можно обращаться по телефону: 89048808789 (Рамиль)