В Сургуте ищут пропавшего жителя Волгограда

В Сургуте разыскивается пропавший житель Волгограда.
Сообщается, что Чернов Сергей Сергеевич 25.08.1987 г.р. уехал из Волгограда в Сургут. Последнее известное место нахождения мужчины - Куть-Ях.
Особые приметы пропавшего: имеются шрамы на левом предплечье и левой ноге. Был одет в темно-синий спортивный костюм.
Всех, кто видел разыскиваемого мужчину, или облдающих какой-либо информацией просят сообщать по телефону матери волгоградца: 8-961-070-59-87 Елена.
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