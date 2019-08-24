В Сургуте автоледи сбила пешехода на Югорском тракте. Разыскиваются очевидцы ДТП

В Сургуте накануне, 23 августа, около 21 часа вечера на Югорском тракте был сбит пешеход. Авария произошла возле гипермаркета "Лента".

В одном из городских пабликов в соцсетях сообщается, что мужчина перебегал дорогу неподалеку от пешеходного перехода, предположительно он был пьян. В результате столкновения со "Шкодой", которой управляла автоледи, сургутянин получил травму головы и был доставлен в больницу.

Также в паблике "К-Информ" разыскиватся очевидцы данного происшествия, у которых имеются записи с видеорегистраторов.