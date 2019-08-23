В Сургуте состоится онлайн-консультация для родителей первоклассников

В Сургуте 24 августа в 11: 00 представители департамента образования администрации города ответят на вопросы родителей первоклассников в режиме онлайн. Консультация будет проходить в образовательных учреждениях Сургута.

«В режиме видеоконференцсвязи родителям расскажут об особенностях учебного процесса в первом классе, возможностях дополнительного образования и внеурочной деятельности и о том, как помочь ребенку адаптироваться к школе», – сообщает пресс-служба администрации города Сургут.

На вопросы родителей ответят директор департамента образования администрации города Ирина Замятина, ее заместитель Ольга Иванова, начальник службы координационной работы и методического обеспечения центра диагностики и консультирования Наталья Карловская.

Подобная онлайн-консультация проходит ежегодно. Свои вопросы родители могут направить в департамент образования, либо руководителю школы, в которой учатся их дети.