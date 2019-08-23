В Сургуте перекроют несколько дорог на 3 дня из-за празднования Дня нефтяников // СХЕМА

В Сургуте в связи с празднованием Дня нефтяной и газовой промышленности в городе будут перекрыты несколько дорог.

Начиная с 20:00 30 августа (пятница) до 05:00 1 сентября (воскресенье) будет перекрыто движение по улице Университетской от проспекта Ленина до улицы Юности.

С 06:00 31 августа до 05:00 1 сентября закроют проспект Ленина от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской, где также ограничат движение от моста через протоку Сайма до улицы Юности.

1 сентября с 08:00 до 18:00 будет ограничено движение транспорта по Югорскому тракту от улицы Флегмонта Показаньева до улицы Заячий остров.



