24 августа в Сургуте ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 18 м/с

В Сургуте 24 августа ухудшатся погодные условия. По данным гидрометеорологического бюро, в городе в течении суток ожидается дождь, гроза и ветер порывами до 18 м/с.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю ожидаются дожди. Температура воздуха будет варьироваться в среднем от +11 C° до +16C°.

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