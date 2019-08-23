24 августа в Сургуте ожидается дождь, гроза и порывы ветра до 18 м/с

В Сургуте 24 августа ухудшатся погодные условия. По данным гидрометеорологического бюро, в городе в течении суток ожидается дождь, гроза и ветер порывами до 18 м/с.
По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю ожидаются дожди. Температура воздуха будет варьироваться в среднем от +11 C° до +16C°.
Управление по делам ГО и ЧС рекомендует жителям города:
- обходить поврежденные и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески, рекламные конструкции и другие неустойчивые объекты;
- в квартирах плотно закрыть окна и двери;
- автотранспорт убрать в гараж или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Как готовят будущих чемпионов? Директор Ледового дворца спорта в Сургуте Сергей Карбаинов // ONLINE 26 июля в 15.00