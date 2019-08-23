В Челябинске междугородний микроавтобус попал в крупное ДТП. Погибла 17-летняя девушка, которая ехала в Сургут

Ночью 20 августа в Челябинске в ДТП с мусоровозом попал микроавтобус «Пежо», ехавший в Югру. Пострадали 13 человек, у всех травмы различной степени тяжести. Погибла 17-летняя девушка, ехавшая с мамой в Сургут.

Как сообщает информационный портал 74.ru, опросивший пострадавших и очевидцев, микроавтобус ехал в города Тюменской области: Нижневартовск, Сургут, Тобольск. Автобус ехал из Уфы, а пассажиров набирал через сервис «BlaBlaCar». Всего в нем было 12 пассажиров.

В микроавтобус врезался мусоровоз «КамАЗ», водителем которого по сообщению ГИБДД Челябинской области был мужчина 1982 года рождения. После удара, как сообщает портал 74.ru с ссылкой на очевидцев, микроавтобус трижды перевернулся. Из 12 пассажиров травмы получили 11, восемь из них были госпитализированы. Также пострадали водитель микроавтобуса и пассажир мусоровоза.

Среди пострадавших была 17-летняя девушка, студентка Башкирского кооперативного института. От травм девушка скончалась в больнице. Она ехала с мамой в Сургут, чтобы отпраздновать совершеннолетие, об этом сообщает информационный портал UFA1.RU, опросивший родственников погибшей.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД Челябинской области, водитель мусоровоза «КамАЗ» был пьян. Возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит срок до пяти лет тюрьмы.