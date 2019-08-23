Будут ли переносить 1 сентября в 2019 году в Сургуте

День знаний, который традиционно отмечают в первый день осени, в этом году перенесут на один день вперед. Причина в том, что 1 сентября выпадает на воскресенье. Из-за этого все школы Сургута проведут праздничные линейки в понедельник, 2 сентября.

«Торжественные мероприятия во всех сургутских школах пройдут 2 сентября. Это ситуация для нас не новая: за последние годы День знаний несколько раз выпадал на выходные дни, и его приходилось сдвигать», — прокомментировала СИА-ПРЕСС глава департамента образования Сургута Ирина Замятина.