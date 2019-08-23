Власти Сургута изымает несколько земельных участков в восточной части города для строительства второй очереди Восточной объездной автодороги. Она должна будет соединиться с выездом на Нижневартовское шоссе. Соответствующие распоряжения появились на сайте администрации города. Указанные земельные участки расположены в восточной промзоне рядом с водохранилищем ГРЭС. Согласно опубликованным документам, сейчас эта территория находится в собственности у компании Сибпромстрой. В распоряжении указано, что решение об изъятии участков будет действовать в течение трех лет. В администрации Сургута не смогли оперативно ответить на вопросы корреспондента СИА-ПРЕСС о сроках строительства автодороги, поэтому редакция отправила официальный запрос.
Власти Сургута изымают земельные участки для строительства важной автодороги
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 12:10, просмотров: 325, комментариев: 0
Как готовят будущих чемпионов? Директор Ледового дворца спорта в Сургуте Сергей Карбаинов // ONLINE 26 июля в 15.00