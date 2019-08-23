Молодого сургутянина осудили по уголовному делу, после чего его отец угрожал судебному эксперту убийством. Его оштрафовали

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении сургутянина, который избил свою девушку. Отец преступника не согласился с приговором и стал угрожать убийством сотруднику бюро судебной медицинской экспертизы, который выступал в суде как эксперт для дачи показаний. За это мужчину оштрафовали на 70 тысяч рублей.

Как сообщает Следственный комитет Югры, отец обвиняемого пошел на эту меру после того, как апелляция подсудимого не помогла его сыну избежать наказания. За угрозы судебному эксперту мужчина попал под уголовную статью.

Отметим, что он легко отделался. За угрозы судебным экспертам в связи с осуществлением правосудия предусмотрены такие наказания как штраф до 200 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.