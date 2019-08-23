Сургутянка перевела мошенникам почти миллион рублей. Они оказались убедительнее сотрудников банка

В полицию обратилась 68-летняя сургутянка, которая перевела мошенникам почти миллион рублей. Она подозревала, что они мошенники, и провела беседу с работниками банка, но мошенники убедили ее, что это сотрудника банка мошенники, и она, запутавшись, перевела деньги преступникам.

По сообщению пресс-службы УВД Сургута, мошенники, представившись сотрудниками банка, говорили ей, что с ее карты списываются средства. Зная о том, что таким образом обманывают людей, она позвонила на горячую линию банка, где ей объяснили, что деньги с карты не списываются. Когда мошенники снова с ней связались, она сказала им, что обратилась в банк, но они убедили ее, что банку выгодно сокрытие своих преступных схем.

Поверив мошенникам, сургутянка перевела им все свои деньги — 970 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, максимальная санкция которого – 6 лет лишения свободы.