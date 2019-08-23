​В Югре пять человек заразились опасным заболеванием

За прошедшую неделю в Югре зафиксировали пять случаев заражения энтеровирусным менингитом. Об этом сообщает окружной Роспотребнадзор. Это заболевание характеризуется лихорадкой, сильными головными болями, рвотой.

Кроме того, в Югре по первичным диагнозам зарегистрировано 80 случаев энтеровирусной инфекции, из них 36 — в Сургуте. Специалисты объясняют, что подъем заболеваемости является сезонным.

«Меры личной профилактики зависят от путей распространения инфекции: личная гигиена, применение антисептиков для обработки рук, соблюдение питьевого режима (кипяченая вода, бутилированная вода), тщательная обработка фруктов, овощей с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком. Влажная уборка помещений не реже двух раз в день с проветриванием», — поясняют сотрудники Роспотребнадзора.