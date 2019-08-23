В Сургуте посадили в тюрьму адвоката, которого сдал его подзащитный

Адвокат из «Гильдии адвокатов по г. Сургуту Адвокатской палаты Югры» попал в исправительную колонию общего режима на четыре с половиной года после того, как на него написал заявление его собственный подзащитный.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, адвокат пытался убедить обвиняемого по уголовному делу заплатить ему два миллиона рублей, чтобы «убедить следствие» снизить тяжесть состава уголовного дела. Однако адвокат не имеет правовых оснований, чтобы повлиять на следствие в таком вопросе.

Подсудимый написал заявление на адвоката-мошенника в правоохранительные органы, и вскоре тот предстал перед судом. Помимо тюремного срока он получил штраф в 200 тысяч рублей и лишение права заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.