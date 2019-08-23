Стало известно, сколько взносов на капремонт в этом году собрали в Сургуте

В этом году жители Сургута сдали 484 из 512 миллионов рублей положенных в качестве взносов на капремонт. Это 94,5 процентов от планового показателя. По уровню собираемости взносов на капремонт Сургут оказался на пятом месте по Югре. Соответствующий рейтинг опубликовал Югорский фонд капремонта. В тройку лидеров вошли: Покачи (106 процентов), Сургутский район (103 процента), Мегион (96,5 процента). В аутсайдерах оказались Кондинский район (77,5 процента), Белоярский район (77 процентов) и Березовский район (55 процентов). Совокупная собираемость взносов на капремонт по Югре в этом году составила 91 процент. В России за 2018 год этот показатель составил 95 процентов.

Напомним, недавно Югорский фонд капремонта изменил правила оплаты задолженности в рассрочку.