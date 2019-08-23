​День нефтяника в Сургуте будут отмечать два дня подряд. Газпром приглашает «Смысловые галлюцинации», а Сургутнефтегаз — никого

31 августа и 1 сентября в Сургуте отметят День работников нефтяной и газовой промышленности. Организаторами выступят ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ПАО «Сургутнефтегаз», поможет им городская администрация.

Суббота, 31 августа

Первыми праздновать будут газовики.

31 августа перед зданием Газпрома (ул. Университетская, 1) стартует театрализованное мероприятие «Наш день — 2019». Посетителей ждут спортивные и игровые площадки, показательные выступления и фудкорт. На сцене будут выступать городские творческие коллективы, а также гости из Екатеринбурга: группа «ДавлетХан» представит шоу этно-барабанов.

Ну а вечером начнется концерт группы «Смысловые галлюцинации».

Завершится праздничный день в 21:00. Обещают салют.

Воскресенье, 1 сентября

На следующий день отмечать будут нефтяники на своем стадионе «Спортивное ядро». Здесь все будет не так масштабно: с 10:00 до 16:00 пройдут спортивные эстафеты, конкурсы и интерактивные игры. Подробнее расписание можно посмотреть здесь.

Перекрытие дорог

СИА-ПРЕСС напоминает, что в праздничные дни будет ограничено движение транспорта:

Начиная с 20:00 30 августа (пятница) до 05.00 1 сентября будет перекрыто движение по улице Университетской от проспекта Ленина до улицы Юности.

С 06:00 31 августа до 05.00 1 сентября закроют проспект Ленина от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской, где также ограничат движение от моста через протоку Сайма до улицы Юности.

1 сентября с 08:00 до 18:00 будет ограничено движение транспорта по Югорскому тракту от улицы Флегмонта Показаньева до улицы Заячий остров.