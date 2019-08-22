​В соцсетях вновь появились фото разлива нефтепродуктов на реке Сайма в Сургуте

В соцсетях сургутяне продолжают делиться фотографиями, где видна радужная пленка на реке Сайма. Они утверждают, что огромные маслянистые пятна, появившиеся из-за слива нефтепродуктов в водоем, до сих пор не устранены, несмотря на обещания сотрудников городской администрации убрать последствия разлива до 16 августа.

Начальник отдела экологической безопасности сургутской мэрии Павел Чудинов рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС, что обнаруженные горожанами следы — это остатки, а основная работа по ликвидации разлитого нефтепродукта уже проведена.

«Работы на реке Сайма продолжаются, в некоторых местах разливы радужной пленки еще остались, но основную часть работы спецслужбы уже закончили. Спасатели периодически выезжают на место ликвидируют небольшие участки», – пояснил Чудинов.

Напомним, разлив нефтяной продукции в реку Сайма произошел 14 августа.