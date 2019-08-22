​СурГУ приглашает школьников бесплатно учиться молекулярной биологии, агрономии и управлению городом 

В Сургуте продолжается набор учащихся 5-11 классов в региональный модельный центр дополнительного образования, который с 9 сентября заработает на базе Сургутского государственного университета.

Там дети смогут бесплатно пройти обучение по 21 направлению. Например, школьнику смогут учиться робототехнике, компьютерной графике, экологической химии и так далее.

Также в 2019 году центр предлагает учащимся старших классов подготовку к олимпиадам Национальной технической инициативы. Победители таких олимпиад получают бонусы при поступлении в вузы и возможность стажироваться за рубежом, а также посещать крупнейшие образовательные форумы и инженерные смены.

Подготовка старшеклассников будет проходить по трем направлениям:

– «Умный город». Школьники будут заняты разработкой интеллектуальной системы управления мегаполисом: а именно создавать комфортную городскую среду и оптимальным образом налаживать работу городских служб.

– «Агробиотехнологии». Здесь себя смогут проявить старшеклассники, которым интересно решение практических биологических задач.

– «Геномное редактирование». В это направление входит изучение ботаники, зоологии, а также основ молекулярной биологии, неорганической, органической и физической химии.

Подробнее ознакомиться с направлениями можно здесь.

Справки по телефонам: 8 (3462) 76-31-15, 76-28-00 (доб. 2932).