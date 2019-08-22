​В Сургутском районе открыли арт-парк «Этноград»

В поселке Русскинская Сургутского района состоялось торжественное открытие арт-парка «Этноград». Проект был разработан в прошлом году воспитанниками детского летнего лагеря возле территории которого построен парк. Основной тематикой парка стали легенды народов Севера. Идею создать парк, смоделированный детьми, предложил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Прошлым летом мы всем отрядом рисовали чертежи, а потом делали макеты из пластилина, картона и красок», - поделился десятилетний воспитанник лагеря Марат Бикбаев.

В сентябре 2018 года все детские проекты, прошедшие первичный отбор, были рассмотрены в рамках итогового конкурса.

«Мы решили взять идеи с каждого проекта и сделать что-то общее. Мы старались, чтобы фигуры максимально соответствовали тем фигурам, которые присутствует в мифах народов ханты и манси. В этом нам помогли дизайнеры из Тобольска и Москвы», — сообщил депутат думы Сургута Дмитрий Пахотин.





По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, на реализацию проекта было выделено порядка 10 миллионов рублей. «Мы наедаемся, что этот объект станет центром притяжения не только для жителей поселка, но и для туристов. Такие объекты нужны в Сургутскому району», — добавил глава Сургутского района.

Местные жители, в том числе ханты, проживающие в Русскинской, также оценили культурный объект. «Мне очень понравился парк. Мы рады, что для нашего поселка открыли что-то новое. К тому же этот парк признак того, что культуру малочисленных народов севера стремятся сохранить», — поделилась представитель малочисленных народов Севера Фаина Комтина.