«Газпром переработка» может быть наказана за сброс опасных веществ в воду и почву в Сургутском районе

Природоохранная прокуратура Югры нашла нарушения экологического законодательства в работе завода стабилизации конденсата (ЗСК), входящего в состав ООО «Газпром Переработка». Результаты экспертизы показали, что в земле и воде вокруг предприятия содержатся опасные вещества: железо, метанол, нефтепродукты, хлорид-ион, аммоний. Также сотрудники прокуратуры выяснили, что с территории завода вытекает ручей, в котором обнаружен метанол. Кроме того, в шламонакопителях, которые использует ЗСК, были обнаружены отходы третьего класса опасности. Один из накопителей предприятие использовало незаконно.

Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в окружной прокуратуре, материалы проверки направлены в контролирующие органы, которые и будут решать, какое наказание понесет ЗСК.

По словам эксперта ОНФ Инны Бирук, теперь необходимо оценить ущерб, который был нанесен экологии.

Сейчас будут оценивать ущерб, после чего необходимо провести рекультивацию территории, – объяснила эксперт корреспонденту СИА-ПРЕСС.

Напомним, предприятие подозревали в нарушении экологического законодательства еще весной этого года, когда прошла первая проверка с участием ОНФ, Росприроднадзора и прокуратуры. Повторная ревизия состоялась в июле. Именно тогда для исследования были взяты пробы воды и почв вокруг завода, результаты которых стали известны сейчас.