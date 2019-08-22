​В массовом ДТП в Югре пострадали три человека

В среду, 21 августа, на улице Казамкина города Радужный в Югре произошло ДТП с двумя машинами. В результате столкновения пострадали три человека.

«Мужчина 1991 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Солярис», по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Лексус», под управлением водителя, женщины 1966 года рождения. Оба водителя и пассажир автомобиля «Лексус» получили травмы», — поясняют сотрудники Госавтоинспекции Югры.