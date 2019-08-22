Появились подробности массового ДТП на Нефтеюганском шоссе в Сургуте

Сегодня, 22 августа, в половине двенадцатого дня на Нефтеюганском шоссе в Сургуте произошло массовое ДТП – столкнулись три машины, причем одна из них, «Тойота», перевернулась на крышу, а другая съехала в кювет на встречной полосе.

В пресс-службе УВД Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что пострадали пять человек. Один из них, мужчина 1955 года рождения, сейчас находится в реанимации. Еще четыре человека, один из которых – подросток 2003 года рождения, находятся в больнице с различными травмами нетяжелой степени.

Сейчас проводится проверка и устанавливаются причины тройного ДТП.