В Сургуте произошла крупная авария. Один автомобиль перевернулся, пострадало пять человек

В Сургуте на Нефтеюганском шоссе произошла крупная авария с участием трех автомобилей. От столкновения одна из машин перевернулась на крышу. Об этом сообщает городское информационное агентство К-Информ. По сообщениям очевидцев, в результате ДТП пострадало пять человек, в том числе один ребенок. По информации из соцсетей, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всех госпитализировали в травматологическую больницу. Подробности выяснить пока не удалось – в городском ГИБДД и травматологической больнице на звонки редакции СИА-ПРЕСС не ответили.