​Крупный югорский строитель Андрей Копайгора попал в аварию

Директор югорской строительной компании «Дорожно-эксплуатационное предприятие» (ДЭП) Андрей Копайгора попал в серьезную аварию. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердил заместитель главы Сургута Алексей Жердев.

ДТП произошло накануне на трассе Москва — Санкт-Петербург. В Тверской области водитель автомобиля «Мерседес Бенц» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с фурой. С места происшествия пострадавшего Андрея Копайгору доставили в медицинское учреждение со значительными травмами и переломами.

Фото: "Тверские ведомости"

Как уточнили источники СИА-ПРЕСС, он все еще находится в больнице, однако остается на связи. Выяснить каково состояние Копайгоры на данный момент не удалось — он не ответил на звонки редакции.

Напомним, «ДЭП» является одним из проблемных застройщиков в Сургуте. Сейчас компания и ее дольщики ожидают от банка «Дом.рф» решение по выдаче кредита, который позволит закончить строительство домов в жилом комплексе «Любимый».