Сургутская администрация зовет сургутян на празднование Дня флага и предлагает фотографироваться с триколором

Сегодня, 22 августа, в 18:00 на площади рядом с театром актера и куклы «Петрушка» пройдет празднование Дня Государственного флага России. Его предварит флешмоб: сургутян приглашают принять участие в акции «Фото с триколором».

«Выкладывайте фото на фоне главного российского символа, ставьте хештеги проекта и попадите в online-трансляцию, которая будет идти на площади театра актера и куклы «Петрушка», — призывает председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута Владимир Фризен.

Для участия нужно сделать фото с российским флагом, выложить в социальные сети и указать хештеги проекта: #деньфлага_сургут, #флагмоегогосударства, #мойфлаг.

Снимки будут транслировать на экране на площади театра «Петрушка». Помимо наблюдения своих фотографий горожане смогут принять участие в мастер-классах, сыграть в крокет и лапту, попробовать свои силы в олимпийских видах спорта. Развлекательную программу будут сопровождать выступлениями творческих коллективов и солистов города.