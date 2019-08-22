В аэропорту Сургута вынужденно сели шесть самолетов из разных городов Тюменской области

В сургутском аэропорту второй день подряд по погодным условиям вынуждены приземляться самолеты, летевшие в другие города Тюменской области. Речь идет о бортах разных авиакомпаний, направлявшихся в Надым (21 августа), Нижневартовск и Новый Уренгой. Причина у всех вынужденных посадок одна — густой туман над городами прибытия.

СИА-ПРЕСС связался с пресс-службой главного управления МЧС РФ по ХМАО-Югре, чтобы узнать, не идет ли речь о задымленности из-за пожаров. «Мы отслеживаем ситуацию, задымлений на территории округа нет», — сообщил начальник пресс-службы Вадим Симоненко.

В Сургутском центре организации воздушного движения нам подтвердили, что все дело в простом тумане, который висит над некоторыми городами ХМАО и ЯНАО. «Приземлившиеся в Сургуте самолеты смогут вылететь тогда, когда погодные условия нормализуются. Ситуация штатная: сургутский аэропорт готов принять еще 20-30 бортов в случае необходимости», — рассказал СИА-ПРЕСС заместитель начальника Центра ОВД Сургута Александр Викулин.