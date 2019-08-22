​В День нефтяников в Сургуте перекроют Югорский тракт

В воскресенье, 1 сентября в Сургуте пройдет перекрытие улицы Югорский тракт из-за празднования Дня нефтяника. Движение будет ограничено с 8.00 до 18.00 на участке от улицы Флегонта Показаньева до улицы Заячий остров.

Напомним, в этом году празднование Дня нефтяников в городе будет скромным — «Сургутнефтегаз» не планирует салют и концерты именитых гостей. Основные мероприятия в этот день пройдут на стадионе «Спортивное ядро». Планируются спортивные состязания, конкурсы и выступления местных творческих коллективов.