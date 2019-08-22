​В Сургуте пройдет Международный фестиваль искусств «60 параллель» // АФИША

В 2019 году в Сургуте пройдет VII Международный фестиваль искусств «60 параллель». В программу фестиваля войдут восемь концертов музыкальных коллективов и индивидуальных исполнителей.

1 октября, в Международный день музыки, состоится первый концерт. Открывать фестиваль будет виолончелист, композитор и рок-исполнитель Денис Шаповалов (Москва). Он совместно с Симфоническим оркестром Сургутской филармонии проведет программу «Rock и Rococo: классический баттл».

11 октября на сцене филармонии Сургута пройдет концертная программа «Классика Рока в Джазе» Народного артиста России Даниила Крамера (рояль, Москва) с участием джаз-квартета Антона Румянцева (Москва).

17 октября будет представлена концертная программа заслуженного артиста России Михаила Дзюдзе «Странствующий контрабас».

24 октября в неформальной обстановке в фойе филармонии встретится со своими поклонниками Егор Свеженцев (Санкт-Петербург). После он проведет концертную программу «Путешествия с гитарой», в которой прозвучат произведения М. Джулиани, В. Асенсио, А. Барриоса, И.Альбениса, А. Иванова.

3 ноября эстафету подхватит Государственный струнный квартет имени М.И. Глинки (Москва). Сегодня в состав квартета входят: Давид Ардуханян (первая скрипка), Владислав Безруков (вторая скрипка), Лев Серов (альт), Андрей Березин (виолончель).

15 ноября состоится премьера спектакля «Гроза» по одноименной пьесе А. Островского. Режиссер Петр Орлов (Москва), художественный руководитель театра – Владимир Матийченко.

21 ноября будет проведена концертная программа «#Folk_world» Кристины Руденченко (Сургут, Москва).

26 ноября фестиваль будет закрыт программой «Северные настроения». Симфоническим оркестром Сургутской филармонии в этот вечер будет дирижировать Тородд Вигум (Норвегия).